Большой Барьерный риф подвержен риску "отбеливания", предупреждают ученые

Австралийский Большой Барьерный риф оказался под угрозой масштабной экологической катастрофы. Ученые предупреждают, что ожидаемое в этом году экстремальное явление Эль-Ниньо может вызвать самое сильное и самое масштабное обесцвечивание кораллов за всю историю наблюдений. Если прогнозы оправдаются, отдельные виды могут исчезнуть, а экосистема рифа – частично разрушиться.

Большой Барьерный риф – крупнейшая коралловая система на планете, протянувшаяся более чем на 2300 километров вдоль северо-восточного побережья Австралии. Его называют крупнейшим живым организмом Земли. Здесь обитают тысячи видов рыб, моллюсков, морских черепах, акул и других животных, а сам риф играет важную роль не только для природы, но и для экономики Австралии, ежегодно привлекая миллионы туристов.

По словам экологов, нынешний Эль-Ниньо может стать рекордным по силе. Это климатическое явление повышает температуру поверхности Тихого океана, что приводит к перегреву морской воды. В результате кораллы испытывают сильный стресс и теряют симбиотические водоросли, которые обеспечивают их питательными веществами и придают им яркую окраску. Кораллы становятся белыми, а если высокая температура сохраняется слишком долго, начинают погибать.

Риф уже переживает последствия изменения климата. С 2016 года здесь произошло шесть массовых эпизодов обесцвечивания кораллов. Только в 2024-2025 годах площадь живых твердых кораллов значительно сократилась из-за аномально теплой воды. Дополнительную угрозу создают экстремальные погодные явления, загрязнение воды, прибрежная застройка и морские звезды "терновый венец", которые питаются кораллами.

По мнению ученых, следующий сильный удар по рифу может оказаться критическим. Они не исключают локального исчезновения некоторых видов и масштабного разрушения экосистемы. Исследователи также предупреждают, что без более решительных мер по сокращению выбросов парниковых газов подобные события будут происходить все чаще, а коралловые рифы по всему миру могут не успевать восстанавливаться между периодами экстремальной жары.