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Израиль

ЦАХАЛ признал Бенаягу Меллета павшим военнослужащим

Погибшие
ЦАХАЛ
время публикации: 24 июля 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 16:15
Бенаягу Меллет
Соцсети/Фото семьи погибшего

32-летний Бенаягу Меллет, погибший в результате теракта в районе поселка Хават-Гилад в Самарии, признан павшим военнослужащим.

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, Меллет был вызван на место происшествия в качестве заместителя координатора безопасности поселения Хават-Гилад, чтобы помочь группе туристов, оказавшихся в столкновении с террористами.

Он был убит во время спасательной операции.

Израиль
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