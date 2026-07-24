ЦАХАЛ признал Бенаягу Меллета павшим военнослужащим
время публикации: 24 июля 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 16:15
32-летний Бенаягу Меллет, погибший в результате теракта в районе поселка Хават-Гилад в Самарии, признан павшим военнослужащим.
Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, Меллет был вызван на место происшествия в качестве заместителя координатора безопасности поселения Хават-Гилад, чтобы помочь группе туристов, оказавшихся в столкновении с террористами.
Он был убит во время спасательной операции.
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