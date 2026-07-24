ЦАХАЛ признал Бенаягу Меллета павшим военнослужащим

32-летний Бенаягу Меллет, погибший в результате теракта в районе поселка Хават-Гилад в Самарии, признан павшим военнослужащим.

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, Меллет был вызван на место происшествия в качестве заместителя координатора безопасности поселения Хават-Гилад, чтобы помочь группе туристов, оказавшихся в столкновении с террористами.

Он был убит во время спасательной операции.