Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 24 июля, температура понизится и будет близкой к среднесезонной. Во многих районах будет ощущаться небольшой спад жары. Малооблачно.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 25-31, в Эйлате – 29-41, в Беэр-Шеве – 23-34, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 22-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-35, на Голанских высотах – 23-35.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн 100-220 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу ожидается повышение температуры. В воскресенье – незначительный спад жары. В понедельник-четверг – жарко, переменная облачность.