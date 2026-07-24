x
24 июля 2026
|
последняя новость: 07:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 июля 2026
|
24 июля 2026
|
последняя новость: 07:03
24 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось

Нефть и газ
Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 24 июля 2026 г., 06:52 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 06:55
Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось
AP Photo/Kamran Jebreili

В четверг, 23 июля, через Ормузский пролив прошел только один нефтяной танкер – это минимальный показатель с 7 мая, сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Kpler. Днем ранее пролив пересекли три танкера.

Единственным прошедшим судном стал супертанкер New Giant, перевозящий около 2 млн баррелей иракской нефти сорта Basrah в китайский порт Жичжао. Ни один нефтяной танкер в Персидский залив в течение суток не вошел.

Судоходные компании сокращают движение через пролив на фоне продолжающихся ударов США по Ирану и угроз безопасности торговых судов. В начале недели через Ормуз прошли четыре грузовых судна, тогда как днем ранее их было семь.

Ормузский пролив остается одним из важнейших маршрутов экспорта нефти из стран Персидского залива. Резкое сокращение числа проходящих танкеров усиливает опасения по поводу перебоев с поставками и роста цен на мировом энергетическом рынке.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 24 июля 2026

NYT: Иран отверг предложение Трампа о перемирии и готовится к расширению войны
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 июля 2026

15-я ночь военного противостояния США и Ирана: удары по командным центрам и объектам ВМС