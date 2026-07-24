Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось

В четверг, 23 июля, через Ормузский пролив прошел только один нефтяной танкер – это минимальный показатель с 7 мая, сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Kpler. Днем ранее пролив пересекли три танкера.

Единственным прошедшим судном стал супертанкер New Giant, перевозящий около 2 млн баррелей иракской нефти сорта Basrah в китайский порт Жичжао. Ни один нефтяной танкер в Персидский залив в течение суток не вошел.

Судоходные компании сокращают движение через пролив на фоне продолжающихся ударов США по Ирану и угроз безопасности торговых судов. В начале недели через Ормуз прошли четыре грузовых судна, тогда как днем ранее их было семь.

Ормузский пролив остается одним из важнейших маршрутов экспорта нефти из стран Персидского залива. Резкое сокращение числа проходящих танкеров усиливает опасения по поводу перебоев с поставками и роста цен на мировом энергетическом рынке.