Праймериз и новые партии: чья очередь быть премьером? Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу хочет привести к отмене праймериз в "Ликуде", полагают многие активисты этой партии. У этого мнения нет никакого фактического обоснования кроме того, что сказал сам Нетаниягу о возможности смены праймериз на распределительную комиссию в случае эскалации в сфере безопасности. Есть и те, кто утверждают, что угрозы отменить праймериз – не более чем попытка Нетаниягу сделать товарищей по партии более сговорчивыми в предоставлении ему возможности назначать в список людей по своему усмотрению.

В "Демокртим" праймериз уже позади. Победители определены и осталось только посмотреть на то, какие изменения внесет в список глава партии Яир Голан.

Третья партия, в которой проходят выборы кандидатов – это "Ционут Датит". Бецалелю Смотричу предстоит непростая работа по расширению поддержки списка, после решения Офира Софера и Моше Соломона его покинуть, а также на фоне еще раз заявленной позиции Офера Винтера, согласно которой он не собирается баллотироваться вместе со Смотричем.

В начале недели сообщалось, что Нетаниягу приступил к выполнению своей обычной задачи – созданию объединенного списка партий, находящихся на правом краю предвыборной шкалы. Первая и главная его задача – объединить Смотрича и Бен-Гвира, которые порознь набирают почти столько же сколько на прошлых выборах набрали вместе. Шансы на воссоздание технического блока двух партий невысоки.

Реализация сделки "законы в обмен на сохранение блока" не принесли Нетаниягу тишину и покой в том, что касается отношений с ШАС и "Яадут а-Тора". Всё оказалось гораздо сложнее. Ультраортодоксальные партии продолжают угрожать Нетаниягу бросить его на произвол судьбы.

Глава "Еш Атид" Яир Лапид сказал мне однажды, что лучшими политическими предсказателями являются ультраортодоксальные политики. Означают ли их "телодвижения", что они предвидят поражение Нетаниягу и ищут альтернативу? Ответы после 27 октября.

"Ликуд": праймериз или комиссия?

Еще одна неделя бесконечных перипетий вокруг вопроса о том, как будет формироваться предвыборный список все еще правящей партии. На данный момент голосование конференции "Ликуда" по порядку праймериз и числу назначений, право на которые получит Нетаниягу, назначено на 28 июля. Однако никто не возьмется с уверенностью утверждать, что голосование пройдет и что праймериз состоятся.

Расклад сил очень прост. Депутаты с периферии списка рвутся в бой на праймериз. Они не хотят зависеть от доброй воли Нетаниягу, а также тех глав муниципалитетов от "Ликуда", которые войдут в состав той самой распределительной комиссии, которая может прийти на смену праймериз. Министры, со своей стороны, гораздо сильнее опасаются неуправляемой воли членов партии. Тем более, если Нетаниягу действительно, как полагают многие, принял решение найти повод, чтобы отменить праймериз, министры скорее стремятся быть с ним, чем против него. С другой стороны, для отмены праймериз необходимо преодолеть несколько препятствий – комиссия "Ликуда" по регламенту, секретариат и ЦК партии.

Открытым остается вопрос и о том, как повлияет отмена праймериз на имидж "Ликуда". С одной стороны, в "Ликуде" всегда гордились "праздником демократии". С другой стороны, этот "праздник" зачастую сопровождался такими неэстетичными сделками и скандалами, что имиджевые преимущества праймериз перед комиссией более чем спорны. Не исключено, впрочем, что речь идет не более чем об очередной манипуляции Нетаниягу для того, чтобы сохранить контроль над своей партией. "Если вы не согласитесь предоставить мне те восемь мест, которые я хочу заполнить людьми по своему усмотрению, я вообще отменю праймериз, и весь список буду назначать сам", – дает он понять несговорчивым однопартийцам. На данный момент дата праймериз – 17 августа.

"Демократим": "Авода" или МЕРЕЦ?

На левом фланге праймериз уже позади. И чтобы правильно оценить их итоги, необходим помнить, что сформированный список должен помочь партии сохранить избирателей и, по возможности, привлечь новых. С этой точки зрения Яира Голана преследуют, полагаю, смешанные чувства. Более всего в него вселяет оптимизм процент голосования. 86,2% членов партии проголосовали на праймериз. Процесс не требовал больших усилий, тем более, что голосовать можно было из любого места, даже из-за рубежа. Но высокая активность, так рассчитывают в левом лагере, является предвестником высокой явки избирателей на участки 27 октября.

Список, который сформирован, позволяет Голану идти в бой (на сей раз, политический). В списке нет слишком одиозных фигур, подобно Наору Наркису, интеграция которых в список сама по себе накормила бы пиарщиков блока коалиции и дискредитировала бы "Демократим". С другой стороны, этот список не назовешь конформистским. Габи Ласки из "Шалом Ахшав", которая вошла в список от МЕРЕЦ, Омри Ронен, один из лидеров "Братьев по оружию", объявивший в дни юридической реформы о прекращении добровольного участия в сборах в случае утверждения законов, Яир Финк, организовавший сбор средств жителям Хауары. Этот список не назовешь "парвэ".

И в то же время, в отношении этого списка звучала критика, в том числе среди сторонников партии "Демократим". Отсутствие представителей общины ЛГБТ на реальных местах, лишь десятое место для представительницы арабского сектора, к тому же в отношении которой есть также немало критики в среде сторонников "Демократим". Моше Радман также находился в эпицентре скандала.

Не исключено, что список претерпит те или иные изменения. Глава партии Яир Голан имеет право изменить место двух человек, входящих в список. Однако уже сейчас фраза покойного Йоси Сарида – "Рабин пройдет процесс МЕРЕЦизации" (רבין יומרץ) – произнесенная в 1992 году, звучит актуальной. Список "Демократим", и с точки зрения радикальности его участников, и с точки зрения общей ориентации, гораздо ближе к МЕРЕЦ, нежели к историческому МАПАЙ или партии "Авода".

"Ционут Датит": харедизация или мэйнстрим?

26 июля ЦК партии "Ционут Датит" изберет кандидатов в Кнессет. Не более десяти человек баллотируются в Кнессет, среди них пять действующих депутатов (помимо Бецалеля Смотрича). Но главное внимание привлекают имена тех, кого в списке нет. Офир Софер и Моше Соломон – министр и депутат, категорически выступавшие против законов об освобождении ультраортодоксов от службы, приняли решение не баллотироваться на праймериз. Среди тех, кто баллотируется, туманным выглядит будущее Охада Таля, также критиковавшего союз с харедим. Смотричу будет очень трудно представить новые лица, особенно на фоне возмущения избирателей, и альтернативы в виде списка, который формирует или планирует сформировать Офер Винтер.

Не исключено, что часть избирателей национально-религиозного лагеря поддержат список, который, судя по публикации "Кан", на следующей неделе должны представить Гилад Эрдан и Юлий Эдельштейн. Основа этого списка, в который не вошла Айелет Шакед, будет требование о призыве для ультраортодоксов. Этот список может стать адресом для тех, кто не готов голосовать за партии нынешней коалиции, но и не готов приводить к власти нынешнюю оппозицию.

А для Смотрича список Эрдана-Эдельштейна стал дополнительной проблемой. За последние четыре года для многих из тех, кто голосовал за "Ционут Датит" четыре года назад, вопрос о призыве харедим стал не просто важным, а не менее определяющим, чем Эрец Исраэль и заселение Иудеи и Самарии. Это определит и отношение потенциальных избирателей к списку, который будет сформирован 26 октября.

Ультраортодоксы и "Ликуд": продолжение банкета или подготовка к краху?

В "Яадут а-Тора" готовятся к смене власти в Израиле. Согласно публикации в "Маариве", уже не только "Агудат Исраэль", но и "Дегель а-Тора", дают понять Нетаниягу и его окружению, что без 61 мандата у нынешней коалиции, они не считают себя обязанными продолжать союз с Нетаниягу.

Смысл ультиматума более чем туманный. "Яадут а-Тора" не слишком желанный гость в коалиции, которую сможет сформировать Гади Айзенкот. Его главный партнер по возможной коалиции – Нафтали Беннет – ясно дал понять в интервью Newsru.co.il, что главная его задача – демонтаж ультраортодоксальной автономии. Вряд ли это может быть основой для союза с "Яадут а-Тора". Да и сам Айзенкот хоть и заявил, что готов на освобождение части ежегодного ультраортодоксального потока от призыва, но добавил, что принятие закона о призыве – это условие, от которого он не отступит даже ценой повторных выборов. Не стоит относиться слишком всерьез к обязательствам политиков, но на данный момент это единственное, на чем можно строить предположения.

Заявления лидеров "Яадут а-Тора" – в первую очередь посылы в адрес оппозиции. "Мы не прикованы к блоку с Нетаниягу и открыты для предложений". Неясно, поступят ли эти предложения.

В ШАС, со своей стороны, делают все для того, чтобы спасти союз с Нетаниягу. По крайней мере на данный момент, этот союз выглядит как союз тех, у кого нет альтернатив.

Правительство меньшинства: фантазии или перспектива?

На этой неделе глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман вновь заявил, что правительства меньшинства не будет даже на короткий срок. Это заявление заметно осложняет реализацию той задачи, которую Либерман объявил главной для себя в этой предвыборной кампании – смена нынешнего правительства.

Последний опрос, опубликованный газетой "А-Йом", показывает, что у оппозиции без арабских партий всего 56 мандатов (у коалиции и того меньше – 53), и это означает, что единственная коалиция, которая может быть создана – коалиция меньшинства. О возможности ее создания говорил бывший глава ШАБАКа Йорам Коэн ("Яшар"), да и сам глава этой партии Гади Айзенкот не отвергал такую возможность. Заявляя о ее недопустимости, Либерман еще более запутывает предвыборные карты.

Открытым остается вопрос, готов ли будет Либерман на формальное приведение к власти Айзенкота с незамедлительным последующим роспуском Кнессета и новыми выборами. Для того, чтобы провернуть такой трюк, удалив тем самым Нетаниягу из канцелярии премьер-министра, также необходима поддержка арабских партий.

На этой неделе "Кан" сообщал, что Либерман заявил в беседе с главами оппозиционного блока, что сейчас "его очередь быть премьер-министром". Глава НДИ опровергает эти публикации.