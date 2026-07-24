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Ближний Восток

15-я ночь военного противостояния США и Ирана: удары по командным центрам и объектам ВМС

КСИР
Centcom
Война с Ираном
время публикации: 24 июля 2026 г., 05:01 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 05:24
15-я ночь военного противостояния США и Ирана: удары по командным центрам и объектам ВМС
CENTCOM

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной волны ударов по Ирану. Это была 13-я подряд ночь американских ударов и 15-я ночь нынешнего военного противостояния.

Американские силы атаковали иранские военные командные центры, хранилища беспилотников, сети связи, объекты берегового наблюдения и военно-морскую инфраструктуру. В CENTCOM заявили, что целью ударов является дальнейшее ослабление возможностей Ирана угрожать гражданским морякам и торговым судам в Ормузском проливе.

По утверждению американского командования, международный водный путь остается открытым, несмотря на недавние атаки "Корпуса стражей исламской революции". В CENTCOM заявили, что коммерческие суда продолжают проходить через пролив при поддержке американских военных.

В операциях США на Ближнем Востоке участвуют более 50 тысяч военнослужащих.

Иранские государственные СМИ сообщили о многочисленных взрывах в разных районах страны. Они были слышны в Ахвазе, Бендер-Аббасе, Омидийе и Эндимешке, а также на острове Кешм. По данным IRIB со ссылкой на местные власти, в результате удара по Бендер-Аббасу пострадали два человека.

Позднее поступили сообщения о взрывах в Хорремабаде, Джаске и районе Хондаба. Телеканал Press TV также сообщил о взрывах в Фирузабаде на юге Ирана и в городе Тефт в центральной части страны. Информация о пораженных объектах и масштабах ущерба пока не поступала.

Новая волна ударов была нанесена на фоне продолжающейся борьбы США и Ирана за контроль над судоходством в Ормузском проливе. Вашингтон обвиняет Тегеран в нападениях на коммерческие суда, тогда как иранские власти заявляют о своем праве контролировать движение в проливе.

Ближний Восток
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