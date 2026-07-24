Около Петербурга и в Крыму беспилотниками атакованы склады Wildberries и Ozon, есть пострадавшие

В ночь на пятницу, 24 июля, беспилотник попал в складской комплекс Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. На объекте возник сильный пожар.

По меньшей мере, три человека получили ранения средней тяжести и были доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Атакованный объект расположен в промышленной зоне "Уткина Заводь" непосредственно у административной границы Санкт-Петербурга и обслуживает город и область. На опубликованных очевидцами кадрах видны поднимающиеся над юго-восточной частью Петербурга густые клубы черного дыма. Wildberries временно приостановила работу логистических комплексов в Уткиной Заводи и Шушарах.

Также был атакован склад Ozon.

По утверждению Дрозденко, за ночь над Ленинградской областью были сбиты 59 беспилотников. Сначала губернатор сообщал, что серьезных разрушений нет, однако позднее подтвердил прямое попадание в склады Wildberries. Еще один дрон повредил склад птицефабрики "Северная" в поселке Синявино: часть конструкций обрушилась, пострадавших там нет.

Из-за атаки вводились ограничения на работу аэропорта Пулково. По состоянию на раннее утро были задержаны около 50 рейсов. О площади пожара, количестве находившихся на складе сотрудников и объеме уничтоженных товаров пока официально не сообщалось.

Также ночью был нанесен удар по складу Wildberries в Симферополе, в Крыму.

Это уже пятая за неделю крупная атака на объекты Wildberries в России. Ранее были поражены склады в Электростали, Котовске, Краснодаре и Невинномысске. По оценкам участников рынка, до нынешнего удара повреждения уже затронули около 10% логистической инфраструктуры компании. Украина пока не заявляла об ответственности за удар по Новосаратовке.