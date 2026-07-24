NYT: Иран отверг предложение Трампа о перемирии и готовится к расширению войны

Иран отверг новое предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, переданное Тегерану премьер-министром Ирака Али аз-Зайди. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на иранских и иракских официальных лиц, говоривших на условиях анонимности.

Аз-Зайди прибыл в Тегеран после встречи с Трампом в Белом доме, состоявшейся ранее в июле. Подробности американского предложения не раскрываются. По словам иранских источников NYT, это был единственный обсуждавшийся вариант прекращения огня, однако власти Ирана не заинтересованы во временной договоренности, которая оставляет нерешенным вопрос о контроле над Ормузским проливом.

Во время первого официального визита в Иран после вступления в должность иракский премьер встретился с президентом Масудом Пезешкианом, спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи. Официально стороны заявляли, что обсуждают двусторонние отношения, безопасность и региональную стабильность.

Одновременно два иранских источника сообщили NYT, что вооруженные силы страны рассматривают возможность дальнейшего расширения войны. Такой сценарий может быть реализован, если Трамп выполнит угрозы нанести удары по Тегерану, электростанциям, мостам и другим объектам жизненно важной инфраструктуры. Американский президент ранее заявил, что в ответ на каждое новое нападение Ирана на суда США могут уничтожать иранский мост или электростанцию.

По словам собеседников газеты, ответ Ирана в этом случае не ограничится ударами по американским объектам: Тегеран намерен расширить боевые действия на региональном уровне, в том числе атаковать Тель-Авив. Иран также может обратиться к поддерживаемым им хуситам с требованием перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом.

Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива создало бы угрозу второму важнейшему морскому пути региона на фоне перебоев с судоходством через Ормузский пролив. Через Баб-эль-Мандеб проходит около 12% мировой торговли, а суда в случае его блокирования будут вынуждены огибать Африку.

Сообщения NYT появились после атак хуситов на два саудовских нефтяных танкера. Трамп заявил, что считает хуситов иранской прокси-группировкой, и пригрозил в случае новых нападений "суровым военным наказанием" как хуситам, так и Ирану.