БАГАЦ рекомендовал иностранным НПО отозвать иск против предоставления списков сотрудников в Газе

В понедельник, 23 марта, состоялось слушание Высшего суда справедливости (БАГАЦ) по петиции международных гуманитарных организаций, работающих в секторе Газа против требования государства предоставить списки своих местных сотрудников.

Петиция подана на фоне затяжного отказа ряда НПО раскрывать Израилю сведения о нанятых ими в Газе местных работниках в качестве условия для разрешения на продолжение работы.

Требование является частью процедуры, разработанной на фоне подозрений в причастности сотрудников ряда организаций к террористической деятельности. После отказа организаций выполнить предписания государство потребовало от них покинуть Израиль и прекратить работу на местах.

Организации, в свою очередь, обосновывали свой отказ предоставить списки угрозой безопасности своих сотрудников, опасением, что требование противоречит законодательству ЕС о защите персональных данных, а также отсутствием объяснения со стороны государства, как именно оно намерено использовать полученные данные.

Согласно представителям государства, 41 гуманитарная организация уже подала списки сотрудников, из которых 29 получили разрешение продолжить работу.

По завершении заседания судьи сообщили сторонам о намерении отклонить петицию и предложили заявителям, с согласия государства, продлить срок передачи имен на 30 дней при условии отзыва петиции. Ответ организаций должен поступить в течение 72 часов.