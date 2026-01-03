Генсек ООН осудил решение Израиля запретить работу НПО в ПА и Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил решение Израиля запретить деятельность международных неправительственных организаций (НПО) в Иудее и Самарии (на Западном берегу, в Палестинской автономии) и в секторе Газы, заявив, что это "ставит под угрозу продолжение действия соглашения о прекращении огня", и призвал к его отмене.

Гутерриш выразил "глубокую озабоченность" по поводу этого шага и подчеркнул, что эти организации "жизненно важны для спасательных гуманитарных операций".

Израиль уведомил ООН, что с 1 января действия лицензий у части организаций прекращаются из-за невыполнения обновленных требований к регистрации. Израиль начал процесс отзыва лицензий на деятельность у этих международных организаций после того, как они не завершили процедуру регистрации, требуемую законом. В частности, это решение было принято после того, как стало ясно, что некоторые сотрудники этих организаций были причастны к террористической деятельности.

Израиль намерен обеспечить соблюдение запрета на деятельность 37 международных некоммерческих организаций, действовавших до сих пор в секторе Газы, поскольку они не выполнили требования по безопасности и прозрачности своих действий. Таким образом израильские власти усиливают борьбу с проникновением террористов в гуманитарные организации.

Министерство по делам диаспоры и по борьбе с антисемитизмом опубликовало коммуникат, в котором указано: международные организации отказались предоставить полную и поддающуюся верификации информацию о своих сотрудниках. Речь идет о критически важном требовании, призванном предотвратить проникновение террористов в гуманитарные структуры.

"Наш посыл абсолютно понятен, – отметил министр Амихай Шикли. – Гуманитарная помощь приветствуется, а использование гуманитарных механизмов для террора – нет". В марте 2025 года Израиль установил десятимесячный срок для выполнения действующими на палестинских территориях НКО новых правил, требующих раскрыть информацию о персонале, источниках финансирования и операционных структурах. Этот срок истек 31 декабря.

В первый день нового года 37 организаций, включая "Врачи без границ" (Doctors Without Borders (MSF), международную христианскую организацию "World Vision International" и Oxfam – конфедерацию более чем 20 благотворительных организаций, работающих в сфере борьбы с неравенством и несправедливостью более чем в 90 странах мира – получили уведомление об аннулировании их лицензий с 1 января 2026 года и о том, что они должны полностью прекратить свою деятельность к 1 марта 2026 года.

"Врачи без границ" были уличены в том, что организация наняла, как минимум, двоих сотрудников, являющихся боевиками "Исламского джихада" и ХАМАСа. Представители организации отказались предоставить список своих сотрудников, заявив, что это требование Израиля противоречит международному праву. "Врачи без границ" утверждают, что организация "никогда сознательно не нанимала людей, участвующих в военной деятельности".

Глава Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA Филиппе Лазарини заявил, что запрет деятельности благотворительных организаций "подрывает базовые гуманитарные принципы нейтральности, независимости и беспристрастности, на которых строится оказание помощи по всему миру".

Напомним, UNRWA была запрещена законодательно ранее – не менее десяти ее сотрудников были активистами ХАМАСа, принадлежащие агентству здания, включая больницы и школы, использовались террористами для снабжения штабов ХАМАСа электроснабжением, связью и укрытия террористов, в комплексы UNRWA были включены помещения, используемые исключительно террористами и лидерами террора, и на их территории находились склады оружия, ракет, взрывчатки и выходы из подземной туннельной инфраструктуры.

В международных структурах и гуманитарных организациях предупреждают, что ограничения могут усугубить ситуацию с поставками и работой на местах, особенно на фоне продолжающихся боевых действий и гуманитарного кризиса.