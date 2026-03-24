24 марта 2026
|
последняя новость: 20:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил: одна из баллистических ракет, запущенных из Ирана, упала в Бейруте

Война с Ираном
Иран
Израиль
ЦАХАЛ
Ливан
время публикации: 24 марта 2026 г., 19:49 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 19:49
AP Photo/Hassan Ammar

После проверки данных ЦАХАЛ подтвердил: утром 24 марта одновременно с запусками ракет из Ирана в сторону Израиля, одна из иранских баллистических ракет упала в Бейруте.

Отметим, что часть ливанских СМИ сообщали, что иранская ракета была перехвачена силами ПВО Ливана.

Ракетный обстрел был осуществлен спустя несколько часов после того, как правительство Ливана лишило аккредитации иранского посла в Бейруте Мохаммада Резу Шибани, объявив его персоной нон грата и предписав покинуть страну до 29 марта. Шибани обвиняется в нарушении дипломатических норм.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 марта 2026

Бейрут подвергся ракетному обстрелу из Ирана