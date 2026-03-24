ЦАХАЛ подтвердил: одна из баллистических ракет, запущенных из Ирана, упала в Бейруте

После проверки данных ЦАХАЛ подтвердил: утром 24 марта одновременно с запусками ракет из Ирана в сторону Израиля, одна из иранских баллистических ракет упала в Бейруте.

Отметим, что часть ливанских СМИ сообщали, что иранская ракета была перехвачена силами ПВО Ливана.

Ракетный обстрел был осуществлен спустя несколько часов после того, как правительство Ливана лишило аккредитации иранского посла в Бейруте Мохаммада Резу Шибани, объявив его персоной нон грата и предписав покинуть страну до 29 марта. Шибани обвиняется в нарушении дипломатических норм.