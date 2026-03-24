В Иерусалиме умер правозащитник и преподаватель Владимир Гершович

Вечером 23 марта стало известно, что в Иерусалиме умер известный правозащитник, преподаватель математики Владимир Гершович.

Он родился в 1935 году во Владикавказе. В 1953-м вышел из комсомола, был отправлен в связи с поступком в психушку, где подвергался шоковой терапии. Жил в Москве. Вновь был изолирован властями в 1957 году во время Московского фестиваля молодежи и студентов. Окончил Московский государственный педагогический институт, преподавал математику в вузах. В 1968 году был уволен даже с завода без права преподавания за поддержку демонстрации 25 августа против оккупации Чехословакии. Был активным участником правозащитного движения в СССР. В 1972 году репатриировался в Израиль, где продолжал активную деятельность как организатор международных акций в защиту советских диссидентов.

Многие годы преподавал математику в престижной средней школе при Еврейском университете в Иерусалиме. Жил в Иерусалиме.

Публиковался в русскоязычной периодике Израиля, Франции, Германии.