Сирены в Иерусалиме и центре Израиля. Ракетный обстрел из Ирана

Ракетный обстрел из Ирана. В 23:48 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Самарии, Иудейской низменности.

В 23:50 сирены прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Иудейской низменности, Лахише.

Отметим, что при ударе по Иерусалиму иранский КСИР вновь применил баллистическую ракету с кассетной боевой частью.

МАДА: сведений о раненых не поступало, оказана помощь мужчине, получившему травму по пути в убежище.