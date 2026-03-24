Сирены в Иерусалиме и центре Израиля. Ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 24 марта 2026 г., 23:49 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 23:59
Ракетный обстрел из Ирана. В 23:48 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Самарии, Иудейской низменности.
В 23:50 сирены прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Иудейской низменности, Лахише.
Отметим, что при ударе по Иерусалиму иранский КСИР вновь применил баллистическую ракету с кассетной боевой частью.
МАДА: сведений о раненых не поступало, оказана помощь мужчине, получившему травму по пути в убежище.