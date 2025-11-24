x
Полиция расследует убийство женщины в Джате

время публикации: 24 ноября 2025 г., 22:21 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 22:21
Пресс-служба полиции Израиля

Из Джата к выезду из Бака аль-Гарбии на частном автомобиле была доставлена женщина (примерно 30 лет) с огнестрельными ранениями. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали ее смерть.

Из полиции передали, что на месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется поиск стрелявших.

По данным предварительного расследования, речь идет об убийстве на криминальной почве.

