Полиция расследует убийство женщины в Джате

Из Джата к выезду из Бака аль-Гарбии на частном автомобиле была доставлена женщина (примерно 30 лет) с огнестрельными ранениями. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали ее смерть.

Из полиции передали, что на месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется поиск стрелявших.

По данным предварительного расследования, речь идет об убийстве на криминальной почве.