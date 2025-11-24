В Шхеме завязалась перестрелка между израильскими военными и боевиком

Пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАКа сообщили о перестрелке между израильскими военными и боевиком в восточной части Шхема.

В Шхеме бойцы ЦАХАЛа, ЯМАМ и ШАБАКа проводят контртеррористическую операцию.

Согласно сообщениям в арабских источниках, террорист ликвидирован.

Новостная служба N12 передала, что в бою никто из израильских военных не был ранен.

Информация уточняется.