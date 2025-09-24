БПЛА упал рядом с гостиницей в Эйлате. Есть раненые

Эйлат подвергся атаке БПЛА в последний день праздника Рош а-Шана, когда в городе находятся тысячи отдыхающих со всего Израиля, а в гостиницах и "циммерах" нет свободных мест.

В 17:36 и 17:38 в городе прозвучали сирены системы раннего предупреждения, вскоре после этого прогремел взрыв.

Беспилотник взорвался рядом с гостиницей Club Hotel. По словам свидетелей, БПЛА врезался в строение, в котором пытались укрыться несколько человек.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в результате атаки беспилотника в Эйлате пострадали 19 человек. Состояние двоих раненых (мужчин примерно 65 и 30 лет) тяжелое. Парамедики доставляют раненых в больницу "Йосефталь".

"После сигнала тревоги системы раннего предупреждения в Эйлате беспилотник, запущенный из Йемена, упал в городе. Были предприняты попытки перехвата. Спасательные силы действуют в районе падения БПЛА", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

18 сентября ударный беспилотник, запущенный из Йемена, упал возле одной из гостиниц в Эйлате. 7 сентября йеменский ударный БПЛА упал на территории аэропорта "Рамон" возле Эйлата.