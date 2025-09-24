Сигнал тревоги в Эйлате в связи с угрозой атаки БПЛА

В 17:36-17:38 в Эйлате прозвучал сигнал системы раннего предупреждения в связи с угрозой атаки БПЛА.

Информация уточняется.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что проверяется причина срабатывания системы предупреждения.

Жители Эйлата сообщают о попытках перехвата вражеских беспилотников системами противовоздушной обороны ЦАХАЛа.