24 сентября 2025
Израиль

Сигнал тревоги в Эйлате в связи с угрозой атаки БПЛА

Цева адом
Беспилотники
время публикации: 24 сентября 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 17:41
Ayal Margolin/Flash90

В 17:36-17:38 в Эйлате прозвучал сигнал системы раннего предупреждения в связи с угрозой атаки БПЛА.

Информация уточняется.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что проверяется причина срабатывания системы предупреждения.

Жители Эйлата сообщают о попытках перехвата вражеских беспилотников системами противовоздушной обороны ЦАХАЛа.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 сентября 2025

