Сигнал тревоги в Эйлате в связи с угрозой атаки БПЛА
время публикации: 24 сентября 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 17:41
В 17:36-17:38 в Эйлате прозвучал сигнал системы раннего предупреждения в связи с угрозой атаки БПЛА.
Информация уточняется.
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что проверяется причина срабатывания системы предупреждения.
Жители Эйлата сообщают о попытках перехвата вражеских беспилотников системами противовоздушной обороны ЦАХАЛа.
