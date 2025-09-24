Самолет с израильскими пассажирами совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии

Самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из ОАЭ в израильский аэропорт имени Бен-Гуриона, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

Новостная служба N12 передает, что одному из израильтян стало нехорошо с сердцем и самолет получил разрешение на экстренную посадку в Эр-Рияде.

Пассажир будет доставлен в местную больницу. Ожидается, что в ближайшее время самолет вылетит в Израиль.