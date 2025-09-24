x
24 сентября 2025
Израиль

Самолет с израильскими пассажирами совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии

время публикации: 24 сентября 2025 г., 18:48 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 18:57
AP Photo /Jon Gambrell

Самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из ОАЭ в израильский аэропорт имени Бен-Гуриона, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

Новостная служба N12 передает, что одному из израильтян стало нехорошо с сердцем и самолет получил разрешение на экстренную посадку в Эр-Рияде.

Пассажир будет доставлен в местную больницу. Ожидается, что в ближайшее время самолет вылетит в Израиль.

