Самолет с израильскими пассажирами совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии
время публикации: 24 сентября 2025 г., 18:48 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 18:57
Самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из ОАЭ в израильский аэропорт имени Бен-Гуриона, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.
Новостная служба N12 передает, что одному из израильтян стало нехорошо с сердцем и самолет получил разрешение на экстренную посадку в Эр-Рияде.
Пассажир будет доставлен в местную больницу. Ожидается, что в ближайшее время самолет вылетит в Израиль.