МАДА: не менее 19 человек пострадали в результате атаки БПЛА в Эйлате

Мада
время публикации: 24 сентября 2025 г., 18:20 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 18:28
МАДА: 19 человек пострадали в результате атаки БПЛА в Эйлате
Yonatan Sindel/Flash90

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в результате атаки беспилотника в Эйлате пострадали не менее 19 человек. Состояние двоих раненых (мужчин примерно 65 и 30 лет) тяжелое, еще один пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Остальные получили легкие ранения осколками или нуждаются в помощи для выхода из состояния шока.

Эйлат подвергся атаке БПЛА в последний день праздника Рош а-Шана, когда в городе находятся тысячи отдыхающих со всего Израиля, а в гостиницах и "циммерах" нет свободных мест.

В 17:36 и 17:38 в городе прозвучали сирены системы раннего предупреждения, вскоре после этого прогремел взрыв.

Беспилотник взорвался рядом с гостиницей Club Hotel. По словам свидетелей, БПЛА врезался в строение, в котором пытались укрыться несколько человек.

