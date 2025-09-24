Ракета, запущенная хуситами, не долетела до Израиля

Террористическая организация "Ансар Аллах" предприняла очередную попытку ракетного обстрела Израиля. Ракета упала, не долетев до израильской территории. Тревога не была активирована.

Ракета была запущена в сторону Израиля после того, как в Эйлате взорвался ударный БПЛА хуситов. В результате этой атаки пострадали не менее 20 человек, из которых двое получили тяжелые ранения и еще один ранение средней тяжести.