В Абу-Снане убит мужчина, полиция ведет расследование

В результате стрельбы в Абу-Снане убит мужчина примерно 30 лет. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина скончался от ран до приезда "скорой".

На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск стрелявших.

По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.