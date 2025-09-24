x
24 сентября 2025
|
последняя новость: 22:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 сентября 2025
|
24 сентября 2025
|
последняя новость: 22:30
24 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Абу-Снане убит мужчина, полиция ведет расследование

Криминал в арабском секторе
время публикации: 24 сентября 2025 г., 22:30 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 22:30
В Абу-Снане убит мужчина, полиция ведет расследование
Пресс-служба полиции Израиля

В результате стрельбы в Абу-Снане убит мужчина примерно 30 лет. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина скончался от ран до приезда "скорой".

На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск стрелявших.

По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2025

Убийство женщины в Абу-Снане, задержаны восемь родственников погибшей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2025

В Абу-Снане убита женщина, полиция ведет расследование
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 февраля 2025

Полиция подтвердила гибель трех человек в результате перестрелки в Абу-Снане