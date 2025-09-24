В Абу-Снане убит мужчина, полиция ведет расследование
время публикации: 24 сентября 2025 г., 22:30 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 22:30
В результате стрельбы в Абу-Снане убит мужчина примерно 30 лет. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина скончался от ран до приезда "скорой".
На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск стрелявших.
По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2025