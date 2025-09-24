Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 24 сентября, температура понизится до среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются слабые дожди на севере и в центре, осадки усилятся ночью.

В Иерусалиме – 19-28 градусов, в Тель-Авиве – 25-28, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 26-36, в Беэр-Шеве – 22-30, на побережье Мертвого моря – 25-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-29, в Ариэле – 21-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-36, на Голанских высотах – 21-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 40-170 см. Вечером купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В четверг – понижение температуры. В пятницу-воскресенье температура повысится.