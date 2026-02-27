Евролига переносит матчи израильских команд против турецких из Израиля в Европу

Руководство Евролиги приняло решение о переносе матчей израильских команд против турецких из Израиля в Европу.

В заявлении говорится, что решение принято "с учетом мнения местных властей".

Матч 33-го тура "Маккаби" (Тель-Авив) - "Фенербахче" пройдет в Белграде 24 марта.

Матч 35-го тура "Маккаби" - "Анадолу Эфес" состоится в Белграде 2 апреля.

Матч 36-го тура "Апоэль" (Тель-Авив) - "Фенербахче" состоится в Софии 7 апреля.

Отметим, что в связи с напряженными турецко-израильскими отношениями турецкие клубы домашние игры Евролиги против израильтян проводили в Германии и Сербии.