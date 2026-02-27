ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террористов ХАМАСа на юге Газы. Видео
время публикации: 27 февраля 2026 г., 12:54 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 13:02
ЦАХАЛ подтвердил, что 26 февраля в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, бойцами бригады "Голани" были ликвидированы вооруженные террористы ХАМАСа, вышедшие из туннеля.
Израильскими военными эти действия хамасовцев были расценены как нарушение соглашения о прекращении огня. В ответ на нарушение ЦАХАЛ нанес удар по вооруженным террористам ХАМАС в районе Рафиаха в ночь на 27 февраля.
