ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террористов ХАМАСа на юге Газы. Видео

ЦАХАЛ подтвердил, что 26 февраля в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, бойцами бригады "Голани" были ликвидированы вооруженные террористы ХАМАСа, вышедшие из туннеля.

Израильскими военными эти действия хамасовцев были расценены как нарушение соглашения о прекращении огня. В ответ на нарушение ЦАХАЛ нанес удар по вооруженным террористам ХАМАС в районе Рафиаха в ночь на 27 февраля.