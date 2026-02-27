x
27 февраля 2026
|
последняя новость: 13:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 февраля 2026
|
27 февраля 2026
|
последняя новость: 13:19
27 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террористов ХАМАСа на юге Газы. Видео

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 февраля 2026 г., 12:54 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 13:02
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террористов ХАМАСа на юге Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтвердил, что 26 февраля в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, бойцами бригады "Голани" были ликвидированы вооруженные террористы ХАМАСа, вышедшие из туннеля.

Израильскими военными эти действия хамасовцев были расценены как нарушение соглашения о прекращении огня. В ответ на нарушение ЦАХАЛ нанес удар по вооруженным террористам ХАМАС в районе Рафиаха в ночь на 27 февраля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 февраля 2026

875-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии