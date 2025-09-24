x
24 сентября 2025
24 сентября 2025
Внимание, розыск: пропал 64-летний Амос Гвили из Бат-Яма

время публикации: 24 сентября 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 15:55
Внимание, розыск: пропал 64-летний Амос Гвили из Бат-Яма
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 64-летнего Амоса Гвили, проживающего в Бат-Яме. В последний раз его видели утром 24 сентября на улице Соломон в Петах-Тикве.

Приметы: рост 1.86, седые волосы, глаза медово-карие.

Описание одежды: белая рубашка и спортивные штаны.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 03-9393444.

