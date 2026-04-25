В Беэр-Шеве по подозрению в причастности к убийству юноши задержаны двое несовершеннолетних

Полиция задержала двоих несовершеннолетних жителей Беэр-Шевы по подозрению в причастности к убийству 19-летнего местного жителя Дестау Цеколя.

Накануне, 24 апреля, он был доставлен в больницу "Сорока" с проникающим ножевым ранением, полученным в результате инцидента с применением насилия.

Состояние Дестау оценивалось врачами как тяжелое. Вскоре они были вынуждены констатировать его смерть.