В Беэр-Шеве по подозрению в причастности к убийству юноши задержаны двое несовершеннолетних
время публикации: 25 апреля 2026 г., 18:06 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 18:06
Полиция задержала двоих несовершеннолетних жителей Беэр-Шевы по подозрению в причастности к убийству 19-летнего местного жителя Дестау Цеколя.
Накануне, 24 апреля, он был доставлен в больницу "Сорока" с проникающим ножевым ранением, полученным в результате инцидента с применением насилия.
Состояние Дестау оценивалось врачами как тяжелое. Вскоре они были вынуждены констатировать его смерть.
