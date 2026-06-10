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Мир

Президент Колумбии заявил в Совбезе ООН, что Израиль возвращает мир к эпохе нацизма

США
ООН
Антисемитизм
Колумбия
Израиль
время публикации: 10 июня 2026 г., 22:18 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 22:30
Президент Колумбии заявил в Совбезе ООН, что Израиль возвращает мир к эпохе нацизма
AP Photo/Susan Walsh

Президент Колумбии Густаво Петро, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, обвинил Израиль в действиях, которые, по его словам, напоминают миру о "эпохе нацизма".

Петро говорил о гибели тысяч людей в секторе Газа и заявил, что масштабы трагедии невозможно скрыть за политическими или экономическими интересам, и это "возвращает человечество в эпоху нацизма".

В ходе заседания представитель США раскритиковал риторику колумбийского президента, заявив, что Вашингтон осуждает антисемитские высказывания и любые заявления, преуменьшающие преступления Холокоста. В ответ Петро заявил, что не намерен умалять исторические преступления, а, напротив, хочет предупредить о возможности "нового Холокоста" против народов "третьего мира".

Постпред Израиля в ООН Дани Данон, комментируя выступление Петро, сказал: "Неясно, что он принимал перед сегодняшним обсуждением, но ничего не оправдывает его слова". Данон отметил, что "легитимизация подобной риторики оскорбляет память жертв Холокоста и подрывает доверие к ООН".

Густаво Петро остается одним из самых резких критиков Израиля среди лидеров Латинской Америки. В мае 2024 года Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за войны в Газе. Тогда Петро заявил, что страны не могут оставаться пассивными перед лицом происходящего, и обвинил израильское руководство в поддержке геноцида.

Мир
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