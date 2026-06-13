Препарат от рассеянного склероза перепрофилирован для лечения ожоговых ран

Ученые из Института биомедицинских инноваций Терасаки и Медицинского колледжа Университета Аризоны создали гель для местного лечения ожогов на основе 4-аминопиридина (4-AP) – препарата, уже одобренного FDA. В доклинических испытаниях средство обеспечило почти полное заживление ран всего за 21 день. Результаты https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142961226003170 опубликованы в журнале Biomaterials.

Ожоговые травмы считаются одними из самых сложных для лечения. Сейчас основным методом остается пересадка кожи с других участков тела пациента, однако такой подход связан с риском осложнений и нехваткой здоровой ткани. Новый гель предлагает менее инвазивную альтернативу: он доставляет 4-AP непосредственно в область повреждения, позволяя избежать воздействия препарата на весь организм. 4-AP известен прежде всего как действующее вещество препарата Ampyra, применяемого при рассеянном склерозе. Ранее ученые выяснили, что он способен стимулировать кератиноциты и фибробласты – клетки, играющие ключевую роль в восстановлении кожи. Однако системное применение вещества может вызывать серьезные побочные эффекты, включая судороги, поэтому локальная доставка препарата стала важным решением этой проблемы.

По словам исследователей, гель постепенно высвобождает лекарство, хорошо совместим с живыми клетками и значительно ускоряет заживление тканей. В лабораторных тестах степень восстановления ран превышала 90% уже через 48 часов. В экспериментах на животных обработанные раны начинали заживать быстрее с шестого дня и почти полностью закрывались к 21-му дню, тогда как у контрольной группы повреждения оставались частично открытыми. Дополнительный анализ показал, что средство снижает воспаление, стимулирует образование новых сосудов и способствует формированию более зрелой ткани. Также ученые зафиксировали значительный рост выработки коллагена, что указывает на более качественное восстановление кожи.