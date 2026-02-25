Поджог в арабской деревне в Иудее, проводится расследование
время публикации: 25 февраля 2026 г., 01:00 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 06:22
В ночь на 25 февраля поступило сообщение о поджоге имущества в арабской деревне Науаджа в Иудее. Пожар был потушен, пострадавших нет.
Арабские источники указывают другое название деревни, где был совершен поджог: Сусия (это южнее Ятты, к югу от Хеврона). Утверждается, что есть пострадавшие, нанесен материальный ущерб.
Проводится расследование. К нему привлечены полиция, пограничная служба и общая служба безопасности (ШАБАК).
Сведений о задержании подозреваемых не поступало.