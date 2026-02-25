Поджог в арабской деревне в Иудее, проводится расследование

В ночь на 25 февраля поступило сообщение о поджоге имущества в арабской деревне Науаджа в Иудее. Пожар был потушен, пострадавших нет.

Арабские источники указывают другое название деревни, где был совершен поджог: Сусия (это южнее Ятты, к югу от Хеврона). Утверждается, что есть пострадавшие, нанесен материальный ущерб.

Проводится расследование. К нему привлечены полиция, пограничная служба и общая служба безопасности (ШАБАК).

Сведений о задержании подозреваемых не поступало.