25 февраля 2026
Израиль

Поджог в арабской деревне в Иудее, проводится расследование

Иудея и Самария
Расследование
время публикации: 25 февраля 2026 г., 01:00 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 06:22
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 25 февраля поступило сообщение о поджоге имущества в арабской деревне Науаджа в Иудее. Пожар был потушен, пострадавших нет.

Арабские источники указывают другое название деревни, где был совершен поджог: Сусия (это южнее Ятты, к югу от Хеврона). Утверждается, что есть пострадавшие, нанесен материальный ущерб.

Проводится расследование. К нему привлечены полиция, пограничная служба и общая служба безопасности (ШАБАК).

Сведений о задержании подозреваемых не поступало.

Израиль
