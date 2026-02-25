"Золотой век Америки": Трамп выступил перед Конгрессом, упомянув Иран

Президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с речью "О положении страны". Основное внимание было уделено внутренней повестке – экономике, иммиграции и выборах. При этом был упомянут и Иран.

Трамп заявил о "переломе эпохи" за первый год после его возвращения в Белый дом, защите тарифной политики, и призвал Конгресс принять законопроект о подтверждении гражданства избирателей (SAVE America Act). Он подчеркнул, что этот закон необходим для борьбы с фальсификациями на выборах. Напомним, что демократы выступают против закона, предупреждая о риске лишения права голоса части законных избирателей.

В начале выступления Дональд Трамп вновь противопоставил себя Джо Байдену, заявив, что "унаследовал страну в кризисе", а затем добился "преобразований, которых никто никогда не видел", и "разворота на века". "Это золотой век Америки", – объявил он.

В выступлении президента значительное внимание было уделено политике тарифов и пошлин, против которой недавно выступил Верховный суд США. Белый дом заранее готовил объяснение новой тарифной стратегии для Конгресса.

В речи Трампа прозвучали жесткие заявления по Ирану. Он сказал, что Иран "снова преследует свои зловещие амбиции", и подчеркнул, что не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Трамп пояснил, что предпочел бы решить проблему дипломатическим путем, но "не оставит все варианты вне рассмотрения". "Как президент, я буду добиваться мира везде, где смогу, но никогда не поколеблюсь противостоять угрозам Америке там, где это необходимо", – заявил Трамп.

При этом в выступлении Трампа не упоминалась ситуация в Газе. Не говорил и об отношениях с Израилем. Хотя в предварительных документах для Конгресса Белый дом представил позицию по Газе.