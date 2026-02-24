x
24 февраля 2026
Мир

В США обсуждается законопроект о лишении Израиля военной помощи за нарушения режима прекращения огня

Газа
США
Иудея и Самария
Израиль
время публикации: 24 февраля 2026 г., 23:41 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 23:46
В США обсуждается законопроект о лишении Израиля военной помощи за нарушения режима прекращения огня
AP Photo/J. Scott Applewhite

26 конгрессменов от Демократической партии внесли законопроект, требующий увязать военную помощь Израилю соблюдением им режима прекращения огня в Газе.

Законодатели требуют от администрации Белого дома отчитываться каждые 90 дней, а если выяснится, что Израиль нарушает соглашение от 10 октября 2025 года и не соблюдает "план Трампа из 20 пунктов по Газе" или аннексирует территории на Западном берегу, он лишится военной помощи.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте конгрессмена Шона Кастена, также указывается, что законопроектом предусмотрено создание группы по мониторингу для обеспечения соблюдения запрета, который не будет касаться систем ПРО "Железный купол", "Праща Давида", "Хец-3".

Мир
