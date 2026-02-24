В США обсуждается законопроект о лишении Израиля военной помощи за нарушения режима прекращения огня

26 конгрессменов от Демократической партии внесли законопроект, требующий увязать военную помощь Израилю соблюдением им режима прекращения огня в Газе.

Законодатели требуют от администрации Белого дома отчитываться каждые 90 дней, а если выяснится, что Израиль нарушает соглашение от 10 октября 2025 года и не соблюдает "план Трампа из 20 пунктов по Газе" или аннексирует территории на Западном берегу, он лишится военной помощи.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте конгрессмена Шона Кастена, также указывается, что законопроектом предусмотрено создание группы по мониторингу для обеспечения соблюдения запрета, который не будет касаться систем ПРО "Железный купол", "Праща Давида", "Хец-3".