В США обсуждается законопроект о лишении Израиля военной помощи за нарушения режима прекращения огня
время публикации: 24 февраля 2026 г., 23:41 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 23:46
26 конгрессменов от Демократической партии внесли законопроект, требующий увязать военную помощь Израилю соблюдением им режима прекращения огня в Газе.
Законодатели требуют от администрации Белого дома отчитываться каждые 90 дней, а если выяснится, что Израиль нарушает соглашение от 10 октября 2025 года и не соблюдает "план Трампа из 20 пунктов по Газе" или аннексирует территории на Западном берегу, он лишится военной помощи.
В пресс-релизе, опубликованном на сайте конгрессмена Шона Кастена, также указывается, что законопроектом предусмотрено создание группы по мониторингу для обеспечения соблюдения запрета, который не будет касаться систем ПРО "Железный купол", "Праща Давида", "Хец-3".
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 января 2026