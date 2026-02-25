x
25 февраля 2026
25 февраля 2026
25 февраля 2026
25 февраля 2026
Мир

Суд Ларнаки распорядился выдать России израильтянина, сошедшего на берег во время круиза

Израиль
Расследование
Россия
Кипр
время публикации: 25 февраля 2026 г., 00:09 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 00:09
Суд Ларнаки распорядился выдать России израильтянина, сошедшего на берег во время круиза
AP Photo/Laurent Cipriani

Окружной суд Ларнаки распорядился выдать России израильтянина Алексея Керцгура (Бродского), обвиняемого в пиратстве.

Керцгур был объявлен в международный розыск Россией по обвинению в участии в захвате сухогруза Arctic Sea в 2009 году. Керцгур был арестован еще в 2009 году, был освобожден под залог, после чего скрылся. После этого он репатриировался в Израиль, служил в пограничной полиции и ШАБАС (тюремном управлении).

Сайт "Мако" пишет, 4,5 месяца назад, во время круиза на лайнере "Мано Сапанут", 47-летний израильтянин сошел на берег на Кипре и был арестован по международному ордеру. Кипрский суд отклонил его просьбу не выдавать его России.

Из-за опасений, что Керцгур может сбежать, он содержится в тюрьме, в тяжелых условиях. В ближайшие дни он намерен подать апелляцию в Верховный суд Кипра против экстрадиции.

"Мако" пишет, что израильтянин опасается за свою жизнь в случае выдачи его России, но он все еще надеется убедить власти Кипра в своей невиновности.

Мир
