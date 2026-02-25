x
Пожар в Нетании: 11 пострадавших, трое в тяжелом или критическом состоянии

время публикации: 25 февраля 2026 г., 02:29 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 05:33
Пресс-служба МАДА

В ночь на 25 февраля в Нетании на улице Моше Ихилов на первом этаже жилого здания возник пожар, в результате которого пострадали 11 человек, состояние троих от тяжелого до критического.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в критическом состоянии мужчина и женщина примерно 80 лет, 73-летняя женщина в тяжелом состоянии, без сознания, 42-летняя женщина – в состоянии средней тяжести, и еще семь пострадавших – в легком состоянии.

Пострадавшие были доставлены в больницу "Ланиадо".

Причины возгорания выясняются.

