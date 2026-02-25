Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 25 февраля, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди, преимущественно на севере страны.

В Иерусалиме – 6-16 градусов, в Тель-Авиве – 12-18, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 12-24, в Беэр-Шеве – 6-20, на побережье Мертвого моря – 14-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-19, в Ариэле – 8-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-19, на Голанских высотах – 9-16.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 70-300 см. Вечером купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В четверг-пятницу – дождливо. В субботу – переменная облачность. В воскресенье-вторник – дожди.