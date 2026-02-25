Посольство Германии предупредило своих граждан, что они рискуют "надолго застрять" в Израиле

Посольство Германии в Тель-Авиве попросило своих граждан подготовиться к тому, что они длительное время не смогут покинуть Израиль в случае иранских атак и закрытия воздушного пространства.

В сообщении говорится, что в случае войны посольство и министерство иностранных дел Германии будут "обладать весьма ограниченными возможностями по оказанию помощи".

Гражданам рекомендовано запастись всем необходимым на случай длительного пребывания в Израиле.

Посольство рекомендовало гражданам Германии, находящимся в Израиле, запастись всем необходимым на случай длительного пребывания в стране, и установить приложение Службы тыла, предупреждающее о ракетных обстрелах.