Израиль

Посольство Германии предупредило своих граждан, что они рискуют "надолго застрять" в Израиле

Авиация
Германия
Иран
Израиль
время публикации: 25 февраля 2026 г., 00:31 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 00:41
Посольство Германии предупредило своих граждан, что они рискуют "надолго застрять" в Израиле
Yossi Aloni/FLASH90

Посольство Германии в Тель-Авиве попросило своих граждан подготовиться к тому, что они длительное время не смогут покинуть Израиль в случае иранских атак и закрытия воздушного пространства.

В сообщении говорится, что в случае войны посольство и министерство иностранных дел Германии будут "обладать весьма ограниченными возможностями по оказанию помощи".

Гражданам рекомендовано запастись всем необходимым на случай длительного пребывания в Израиле.

Посольство рекомендовало гражданам Германии, находящимся в Израиле, запастись всем необходимым на случай длительного пребывания в стране, и установить приложение Службы тыла, предупреждающее о ракетных обстрелах.

