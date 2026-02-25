x
Экономика

Судебное управление Израиля больше не будет нанимать стенографисток

ИИ
Суд
Рынок труда
время публикации: 25 февраля 2026 г., 07:15 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 07:15
Судебное управление Израиля больше не будет нанимать стенографисток
AP Photo/Jean-Francois Badias

В связи с установкой в зала судебных заседаний устройств автоматической записи и расшифровки Администрация судов приняла решение больше не открывать вакансии стенографисток, сообщает "Глобс".

На текущий момент автоматические системы установлены в 450 из приблизительно 900 залов заседаний.

Со стенографистками, уже работающими в системе, было подписано коллективное соглашение, в рамках которого они будут постепенно переквалифицироваться на должности административных секретарей.

На новой должности они будут находиться рядом с судьёй и помогать в ведении заседаний.

