Судебное управление Израиля больше не будет нанимать стенографисток

В связи с установкой в зала судебных заседаний устройств автоматической записи и расшифровки Администрация судов приняла решение больше не открывать вакансии стенографисток, сообщает "Глобс".

На текущий момент автоматические системы установлены в 450 из приблизительно 900 залов заседаний.

Со стенографистками, уже работающими в системе, было подписано коллективное соглашение, в рамках которого они будут постепенно переквалифицироваться на должности административных секретарей.

На новой должности они будут находиться рядом с судьёй и помогать в ведении заседаний.