Демонстрация в Иерусалиме: протестующие перекрывают дороги и стаскивают мусорные баки

Сотрудники иерусалимской полиции пытаются разогнать акцию протеста на бульваре Хаим Бар-Лев в столице: демонстранты перекрывают собственными телами проезжую часть и трамвайные рельсы, перетаскивают мусорные контейнеры и металлические заграждения, создавая препятствия на дорогах.

Полиция применяет средства для разгона беспорядков, чтобы восстановить транспортное движение и оттеснить нарушителей на тротуар.