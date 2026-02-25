Демонстрация в Иерусалиме: протестующие перекрывают дороги и стаскивают мусорные баки
время публикации: 25 февраля 2026 г., 21:00 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 21:05
Сотрудники иерусалимской полиции пытаются разогнать акцию протеста на бульваре Хаим Бар-Лев в столице: демонстранты перекрывают собственными телами проезжую часть и трамвайные рельсы, перетаскивают мусорные контейнеры и металлические заграждения, создавая препятствия на дорогах.
Полиция применяет средства для разгона беспорядков, чтобы восстановить транспортное движение и оттеснить нарушителей на тротуар.