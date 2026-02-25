Юношеская Лига чемпионов. "Маккаби" проиграл "Атлетико" в серии пенальти
время публикации: 25 февраля 2026 г., 19:17 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 19:24
В матче 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов хайфский "Маккаби" проиграл мадридскому "Атлетико" в серии пенальти 3:5.
Основное время матча 1:1.
Напомним, в предыдущем раунде "Маккаби" в серии пенальти сенсационно обыграл "Барселону".
На 4-й минуте Хорхе Рахадо вывел испанцев вперед.
На 70-й минуте Инон Фангезихт сравнял счет 1:1.
В серии послематчевых пенальти испанцы забили все. У "Маккаби" не забил Ноам Штейфман.
