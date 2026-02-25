Юношеская Лига чемпионов. "Маккаби" проиграл "Атлетико" в серии пенальти

В матче 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов хайфский "Маккаби" проиграл мадридскому "Атлетико" в серии пенальти 3:5.

Основное время матча 1:1.

Напомним, в предыдущем раунде "Маккаби" в серии пенальти сенсационно обыграл "Барселону".

На 4-й минуте Хорхе Рахадо вывел испанцев вперед.

На 70-й минуте Инон Фангезихт сравнял счет 1:1.

В серии послематчевых пенальти испанцы забили все. У "Маккаби" не забил Ноам Штейфман.