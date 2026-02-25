Авиакомпания KLM сообщила об отмене полетов в Израиль

Нидерландская авиакомпания KLM сообщила вечером 25 февраля, что приостанавливает полеты по маршруту Тель-Авив – Амстердам с ближайшего воскресенья, 1 марта. Компания объясняет это решение "коммерческой нецелесообразностью" полетов.

В сообщении компании говорится, что она свяжется лично с пассажирами, которых затронет это решение, им будет предложено изменить дату полета или им будут возвращены деньги. "KLM следит за развитием событий и может в будущем пересмотреть свое решение в зависимости от обстоятельств", – говорится в заявлении.