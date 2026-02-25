x
25 февраля 2026
|
последняя новость: 22:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 февраля 2026
|
25 февраля 2026
|
последняя новость: 22:31
25 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Авиакомпания KLM сообщила об отмене полетов в Израиль

Авиация
Иран
Нидерланды
Израиль
время публикации: 25 февраля 2026 г., 21:44 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 21:46
Авиакомпания KLM сообщила об отмене полетов в Израиль
Wikipedia.org. Фото: Acroterion

Нидерландская авиакомпания KLM сообщила вечером 25 февраля, что приостанавливает полеты по маршруту Тель-Авив – Амстердам с ближайшего воскресенья, 1 марта. Компания объясняет это решение "коммерческой нецелесообразностью" полетов.

В сообщении компании говорится, что она свяжется лично с пассажирами, которых затронет это решение, им будет предложено изменить дату полета или им будут возвращены деньги. "KLM следит за развитием событий и может в будущем пересмотреть свое решение в зависимости от обстоятельств", – говорится в заявлении.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 января 2026

KLM возобновляет полеты в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 января 2026

На фоне неопределенности зарубежные авиакомпании отменяют полеты в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 января 2026

Авиакомпания KLM отменила рейсы в Тель-Авив до 25 января