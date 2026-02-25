"Сругим" раскрывает схему получения фиктивных освобождений от армии для ультраортодоксов

Издание "Сругим" опубликовало журналистское расследование о деятельности настоящей индустрии освобождений от призыва в ЦАХАЛ: речь идет о целой сети различных специалистов, которые отвечают за всю процедуру от создания легенды о медицинских проблемах, участия психиатров в онлайн-консультациях и вплоть до получения справок, дающих право на полное освобождение от службы. Естественно, эти услуги не бесплатны – каждый призывник платит тысячи шекелей, чтобы "отмазаться" от армии.

По информации "Сругим", существует целая сеть "махеров" (дельцов, посредников), которые контролируют весь процесс. Стоимость процедуры составляет 8000 шекелей, но есть и своеобразные "акции" – обращение группой дает снижение цены, а если привести других желающих получить освобождение от службы, за каждого можно получить "скидку" в 500 шекелей. "Если приведешь пятерых, я сделаю тебе освобождение за символические 2000 шекелей", – утверждает такой "махер" в записанном разговоре.

Посредник создает "легенду" на основе придуманных историй и реальных проблемах обратившегося: семейные обстоятельства, перенесенные травмы, стрессы, любые мелочи могут помочь. Затем клиент встречается в режиме ZOOM-конференции с психиатром, после чего психиатр уже подписывает все необходимые документы, с которыми несостоявшийся призывник обратится в военкомат уже за освобождением от службы.

При этом "махер" утверждает, что речь идет не о освобождении в связи с психическими болезнями, которое могло бы навредить молодым людям в будущем, а о медицинском освобождении, которое не повлияет ни на работу, ни на получение водительских прав и лицензий. В рамках "операции по отмазыванию от армии" используются такие формулировки, как "трудности адаптации и несоответствие условиям службы".

В ходе разговора обратившийся к посреднику человек спрашивает, одобряют ли раввины такую схему. "Конечно, – отвечает "махер". – Я работаю со многими ешивами по всей стране, раввины продвигают нашу работу и помогают нам", он также приводит имена некоторых раввинов. По словам дельца, таким образом он устроил освобождение от службы в армии десяткам ультрарелигиозных молодых людей, при этом армия обязана их освободить, в противном случае ЦАХАЛу грозит иск.

В статье "Сругим" указывают, что еще в 2017 году, после задержания ультраортодокса, участвовавшего в беспорядках против призыва, у него были обнаружены медицинские документы, подписанные врачами-психиатрами, которые, по подозрению, предназначались для предъявления армейским структурам и получения освобождения от службы для молодых "харедим", заплативших за это десятки тысяч шекелей.