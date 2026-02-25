N12: израильтянка, задержанная в Турции за службу в ЦАХАЛе, возвращена домой в ходе тайной операции

В Анкаре по обвинению в "службе в иностранной армии" была задержана гражданка Израиля, прилетевшая в отпуск к родителям. По информации "Мако", на прошлой неделе девушка была возвращена в Израиль.

Поводом для задержания израильтянки, имеющей также гражданство Турции, стала кампания в социальных сетях, которую развернули антиизраильские активисты. Они опубликовали личные данные и фотографию девушки, имеющей за плечами службу в ЦАХАЛе.

Несколько часов после задержания она провела под стражей, потом была помещена под домашний арест.

По информации "Мако", ее освобождения удалось добиться благодаря жесткому дипломатическому давлению со стороны министра иностранных дел Гидеона Саара, а также личному вмешательству администрации США, которая по просьбе Иерусалима потребовала от Анкары немедленно освободить гражданку Израиля.

Девушка покинула Турцию и вернулась в Израиль через третью страну.