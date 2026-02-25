x
25 февраля 2026
|
последняя новость: 21:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 февраля 2026
|
25 февраля 2026
|
последняя новость: 21:07
25 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

N12: израильтянка, задержанная в Турции за службу в ЦАХАЛе, возвращена домой в ходе тайной операции

Турция
МИД
Израиль
время публикации: 25 февраля 2026 г., 21:07 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 21:17
N12: израильтянка, задержанная в Турции за службу в ЦАХАЛе, возвращена домой в ходе тайной операции
AP Photo/Burhan Ozbilici

В Анкаре по обвинению в "службе в иностранной армии" была задержана гражданка Израиля, прилетевшая в отпуск к родителям. По информации "Мако", на прошлой неделе девушка была возвращена в Израиль.

Поводом для задержания израильтянки, имеющей также гражданство Турции, стала кампания в социальных сетях, которую развернули антиизраильские активисты. Они опубликовали личные данные и фотографию девушки, имеющей за плечами службу в ЦАХАЛе.

Несколько часов после задержания она провела под стражей, потом была помещена под домашний арест.

По информации "Мако", ее освобождения удалось добиться благодаря жесткому дипломатическому давлению со стороны министра иностранных дел Гидеона Саара, а также личному вмешательству администрации США, которая по просьбе Иерусалима потребовала от Анкары немедленно освободить гражданку Израиля.

Девушка покинула Турцию и вернулась в Израиль через третью страну.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 февраля 2026

В Стамбуле израильтянка более 10 дней находится под арестом за оскорбление символов Турции
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 ноября 2025

Спецслужбы Израиля предупреждают: по всему миру готовятся теракты против израильтян и евреев
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 августа 2025

Израильтянин, подозреваемый в убийстве женщины, помещен в одиночную камеру на Кипре
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 марта 2025

"Израильтяне", обвиненные в Таиланде финками в попытке изнасилования, оказались "немцами" и турком