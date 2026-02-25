x
25 февраля 2026
25 февраля 2026
25 февраля 2026
25 февраля 2026
Израиль

Старшеклассник задержан по подозрению в подготовке теракта

время публикации: 25 февраля 2026 г., 20:36 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 20:36
Старшеклассник задержан по подозрению в подготовке теракта
Новостная служба N12 сообщила о задержании 16-летнего школьника из Тайбэ по подозрению в подготовке теракта. По информации ШАБАКа, школьник вступил в террористическую ячейку и приобрел оружие.

N12 пишет, что на видео, полученном редакцией, подозреваемый тренируется в стрельбе из пистолета и автоматической винтовки.

Во время беседы со следователями подросток заявил, что хотел "бороться с израильской оккупацией" и "как можно скорее стать шахидом".

