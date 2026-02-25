"Кан" опротестовала в Верховном суде требование передать исходные материалы беседы с Фельдштейном

Израильская вещательная корпорация и журналист Омри Асенхайм подали в Верховный суд апелляцию на решение, обязывающее передать полиции исходную запись интервью с Эли Фельдштейном.

Омри Асенхайм считает, что решение суда низшей инстанции наносит непоправимый ущерб отношениям журналистов и их источников. Принуждение журналиста раскрыть материалы, которые не были показаны в эфире, будет иметь "эффект запугивания". Потенциальные источники информации будут опасаться разглашать данные, зная, что им не гарантирована защита.

Дело дошло до Верховного суда после того, как окружной суд Лода отклонил предыдущую апелляцию Асенхайма. При этом суд предлагал компромиссное решение, в рамках которого, "материалы не для публикации", должны были рассматриваться только судьей, который был отклонен истцами.

При этом полиция утверждает, что существуют существенные расхождения между тем, что Асенхайм говорил в интервью телеканалу "Кан-11", и результатами расследования. Следственные органы настаивают на предоставлении полной записи беседы с тем, чтобы проверить, не подверглась ли она редактуре, которая искажает суть дела.