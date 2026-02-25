x
25 февраля 2026
|
последняя новость: 21:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 февраля 2026
|
25 февраля 2026
|
последняя новость: 21:07
25 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан" опротестовала в Верховном суде требование передать исходные материалы беседы с Фельдштейном

Расследование
Судебные решения
время публикации: 25 февраля 2026 г., 20:06 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 20:06
Журналист Омри Асенхайм
Yonatan Sindel/Flash90

Израильская вещательная корпорация и журналист Омри Асенхайм подали в Верховный суд апелляцию на решение, обязывающее передать полиции исходную запись интервью с Эли Фельдштейном.

Омри Асенхайм считает, что решение суда низшей инстанции наносит непоправимый ущерб отношениям журналистов и их источников. Принуждение журналиста раскрыть материалы, которые не были показаны в эфире, будет иметь "эффект запугивания". Потенциальные источники информации будут опасаться разглашать данные, зная, что им не гарантирована защита.

Дело дошло до Верховного суда после того, как окружной суд Лода отклонил предыдущую апелляцию Асенхайма. При этом суд предлагал компромиссное решение, в рамках которого, "материалы не для публикации", должны были рассматриваться только судьей, который был отклонен истцами.

При этом полиция утверждает, что существуют существенные расхождения между тем, что Асенхайм говорил в интервью телеканалу "Кан-11", и результатами расследования. Следственные органы настаивают на предоставлении полной записи беседы с тем, чтобы проверить, не подверглась ли она редактуре, которая искажает суть дела.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 февраля 2026

Ночью бывший глава администрации премьера Браверман мог контактировать с фигурантами дела
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 февраля 2026

Суд обязал журналиста "Кан" передать исходные материалы интервью
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 января 2026

Окружной суд заморозил передачу исходных материалов интервью Фельдштейна полиции