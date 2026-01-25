x
25 января 2026
25 января 2026
25 января 2026
25 января 2026
Нетаниягу пригласил Лапида на встречу по обмену информацией

время публикации: 25 января 2026 г., 13:26 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 13:26
Нетаниягу пригласил Лапида на встречу по обмену информацией
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пригласил главу оппозиции Яира Лапида на встречу по обмену текущей информацией.

Встреча состоится 27 января.

Согласно 13 параграфу Основного закона о Кнессете, премьер-министр должен встречаться с главой оппозиции не реже чем раз в месяц для обмена информацией по государственным и оборонным вопросам. В последний раз такая встреча состоялась 11 декабря 2025 года.

Как сообщал "Кешет", представители канцелярии Лапида несколько раз обращались в канцелярию Нетаниягу с просьбой назначить такую встречу.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 января 2026

"Кешет": Нетаниягу игнорирует просьбы Лапида о встрече, предусмотренной законом