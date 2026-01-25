Нетаниягу пригласил Лапида на встречу по обмену информацией

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пригласил главу оппозиции Яира Лапида на встречу по обмену текущей информацией.

Встреча состоится 27 января.

Согласно 13 параграфу Основного закона о Кнессете, премьер-министр должен встречаться с главой оппозиции не реже чем раз в месяц для обмена информацией по государственным и оборонным вопросам. В последний раз такая встреча состоялась 11 декабря 2025 года.

Как сообщал "Кешет", представители канцелярии Лапида несколько раз обращались в канцелярию Нетаниягу с просьбой назначить такую встречу.