Компания Meta приобрела социальную сеть для ботов с ИИ

Компания Meta купила новый сайт, предназначенный для ботов. 10 марта компания сообщила о приобретении Moltbook – платформы, где агенты искусственного интеллекта могут самостоятельно взаимодействовать друг с другом, пишет Reuters.

После запуска в прошлом месяце Moltbook быстро стал обсуждаемой темой в Силиконовой долине, собрав миллионы зарегистрированных ботов всего за несколько дней. Одни специалисты назвали это важным прорывом, показывающим возможности взаимодействия ИИ-агентов. Другие, напротив, считают платформу проблемной, указывая на большое количество фальшивых ботов, слабые ИИ-решения и потенциальные риски безопасности.

Компания Meta приобрела Moltbook через несколько недель после того, как OpenAI наняла основателя этой платформы и технологии OpenClaw – системы автономных ИИ-агентов. Команда Moltbook теперь присоединится к лабораториям суперинтеллекта Meta. Представитель компании отметил, что подход Moltbook "открывает новые возможности для применения ИИ-агентов в интересах людей и бизнеса".

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман успокоил шум вокруг Moltbook, подчеркнув, что настоящим достижением является OpenClaw – автономный ИИ-агент с открытым исходным кодом, лежащий в основе ботов платформы. Альтман выразил ожидание, что эта технология станет "основой" для продуктов OpenAI.

В декабре Meta также приобрела стартап Manus, занимающийся ИИ-агентами, а ранее сделала ряд громких назначений для расширения команды специалистов по суперинтеллекту. В прошлом году компания вложила 14,3 миллиарда долларов в Scale AI и наняла ее генерального директора. Однако Meta, как и другие крупные технологические компании, сталкивается с давлением доказать доходность своих инвестиций в ИИ, особенно на фоне конкуренции с OpenAI, Anthropic и Google, которые постоянно создают новые и усовершенствованные модели для чат-ботов. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил в январе, что новые ИИ-модели компании будут представлены "в ближайшие месяцы".