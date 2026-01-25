С ножом и мачете: братья Коробовы из Холона едва не убили оппонента из-за спора о еде

Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против братьев 35-летнего Эммануэля Коробова и 37-летнего Даниэля Коробова из Холона: они обвиняются в жестоком нападении на человека и нанесении ему тяжелых ранений холодным оружием на фоне ссоры, возникшей из-за еды.

По материалам обвинительного заключения, Эммануэль Коробов и потерпевший обедали на террасе возле овощного магазина в Холоне, и между ними разгорелся конфликт. Эммануэль Коробов поднялся со стула и начал бить своего соперника кулаками по лицу, он повалил его и продолжил пинать ногами, а затем похитил мобильный телефон пострадавшего и сбежал в направлении своей квартиры.

Пострадавший погнался за ним в надежде вернуть свой телефон, он вытащил из своей сумки складной мультиинструмент Leatherman, подошел к Эммануэлю, а тот вновь начал его избивать кулаками и ногами. Пытаясь защититься, пострадавший нанес Эммануэлю Коробову ранение мультиинструментом, а когда тот продолжил его избивать, сбежал в сторону овощного магазина. Не догнав его, Эммануэль Коробов ушел к себе домой.

Через несколько минут он вышел из квартиры вместе с братом Даниэлем, на этот раз они были вооружены мачете и складным ножом. Они погнались за потерпевшим, догнали его и начали наносить ему удары по всему телу. В обвинительном заключении указано, что они прекратили нападения лишь когда увидели проезжавшую рядом полицейскую машину. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии, с множественными ранениями.

Братьям Коробовым вменяется нанесение тяжкого вреда здоровью, незаконное хранение холодного оружия, причинение тяжких телесных повреждений, ограбление и воспрепятствование правосудию. Прокуратура просит продлить срок их содержания под стражей в связи с "отсутствием у обвиняемых "внутренних тормозов" и их опасностью для общества.