Прокуратура опротестовала оправдание Ора Малуля по делу о групповом изнасиловании

Государственная прокуратура подала в Верховный суд апелляцию на вердикт окружного суда Нацерета по делу о групповом изнасиловании 20-летней девушки в кибуце на севере страны. Преступление было совершено более шести лет назад, в ноябре 2019 года.

Прокуратура крайне редко опротестовывает оправдательные вердикты, и речь идет именно о таком случае: прокуратура требует отменить оправдание третьего обвиняемого, Ора Малуля, по пункту об изнасиловании за недостаточностью доказательств. В ходатайстве содержится также просьба приостановить реализацию приговора за попытку помешать ходу следствия: по этой статье Ор Малуль приговорен к семи месяцам общественных работ и выплате компенсации в размере восьми тысяч шекелей.

В тексте апелляции указано, что оправдание по пункту об изнасиловании не согласуется с явными фактическими выводами, которые в судебном вердикте устанавливают относительно действий Малуля в ходе инцидента.

По материалам суда, обвиняемые – Бар Марджани и Меир Коэн – отдыхали в баре, где они заметили нескольких девушек. Одна из них отправилась домой, и молодые люди обратили внимание, что она нетвердо стоит на ногах. Тогда они проследили за ней, влезли в окно ее дома в кибуце и изнасиловали.

Вскоре явился Ор Малуль, которому Марджани и Коэн прислали сообщения сексуального содержания. Он находился в квартире значимое время и имел сексуальный контакт с пострадавшей. Таким образом, Малуль явился в квартиру, зная обстоятельства инцидента, он вошел без приглашения со стороны пострадавшей, а его версия о том, что у него не было сексуального контакта с пострадавшей, признана недостоверной.

Тем не менее суд постановил, что сохраняются сомнения относительно точных обстоятельств действий, и поэтому оправдал его по пункту об изнасиловании. По мнению прокуратуры, даже если остается сомнение относительно части обстоятельств инцидента, совокупность выводов, сделанных в самом судебном решении, не позволяет полного оправдания по пункту об изнасиловании и требует полного рассмотрения вопроса о признании Ора Малуля виновным.

Двое других обвиняемых, Бар Марджани и Меир Коэн, были приговорены к 17 годам тюрьмы и к 14 годам тюрьмы соответственно. Они также должны будут выплатить пострадавшей 100 тысяч шекелей компенсации.