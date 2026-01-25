Лауреатом Премии Израиля в области биологии стала профессор Шуламит Михаэли

Министр просвещения Йоав Киш объявил имя лауреата Премии Израиля 2026 года в области биологии, это профессор Шуламит Михаэли.

В решении комиссии по награждениям указывается, что профессор Шуламит Михаэли является мировым первопроходцем в исследовании РНК паразитов. Ее работа сосредоточена на изучении возбудителей заболеваний, которые поражают миллионы людей по всему миру, и являются причиной, в частности, африканской сонной болезни, болезни Шагаса в Южной Америке и лейшманиоза (Роза Иерихона).

Профессор Михаэли занимается изучением трипаносоматид - опасных патогенов, передающихся мухой цеце или москитами. Ее исследования направлены на поиск уникальных целей для терапии этих заболеваний. В 2023 году ее группа опубликовала в Nature Communications работу, показавшую возможность создания препаратов на основе РНК, которые могли бы остановить развитие болезни, воздействуя на рибосомы возбудителя. Михаэли также является пионером в использовании нанотехнологий для создания лекарств против паразитарных инфекций и рака.

Комиссия также отметила огромный вклад профессора Михаэли, которая до 2024 года была вице-президентом университета Бар-Илан по исследовательской работе, в будущее науки Израиля. Под ее руководством десятки исследователей получили ученые степени и теперь работают в академической среде и в научных институтах в Израиле и за его пределами.

Премия Израиля является самой престижной премией, присуждаемой в государстве в разных сферах. Церемония награждения состоится в рамках празднования 78-го Дня независимости Государства Израиль.