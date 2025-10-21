x
Суд вынес приговор по делу о групповом изнасиловании в кибуце: 17 и 14 лет тюрьмы

время публикации: 21 октября 2025 г., 15:50 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 15:58
Суд вынес приговор по делу о групповом изнасиловании в кибуце: 17 и 14 лет тюрьмы
AP Photo/Jean-Francois Badias

Спустя шесть лет после совершения преступления окружной суд Нацерета вынес приговор по делу о групповом изнасиловании 20-летней девушки в кибуце на севере страны.

Главный обвиняемый, Бар Марджани, приговорен к 17 годам тюремного заключения, Меир Коэн был приговорен к 14 годам тюрьмы и выплате пострадавшей 100 тысяч шекелей компенсации. Они признаны виновными в изнасиловании девушки, находившейся в состоянии алкогольного опьянения и не способной сопротивляться. Марджани также признан виновным в содомии и в распространении интимного контента, а Коэн – в нарушении неприкосновенности частной жизни.

По материалам суда, обвиняемые отдыхали в баре, где они заметили нескольких девушек. Одна из них отправилась домой, и молодые люди обратили внимание, что она нетвердо стоит на ногах. Тогда они проследили за ней, влезли в окно ее дома в кибуце и изнасиловали.

Третий обвиняемый, Ор Малуль, был оправдан по пункту об изнасиловании, однако признан виновным в попытке помешать ходу следствия. Он был приговорен к семи месяцам общественных работ и к выплате компенсации в размере восьми тысяч шекелей.

