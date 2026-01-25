x
"Врачи без границ" приняли условия Израиля и продолжат работу в Газе

время публикации: 25 января 2026 г., 14:37
"Врачи без границ" приняли условия Израиля и продолжат работу в Газе
Abed Rahim Khatib/Flash90

Организация "Врачи без границ" сообщила, что приняла требование предоставить израильским властям список своих сотрудников – как местных, так и иностранных. Это позволит организации продолжить свою работу на палестинских территориях.

"Израиль осознанно поставил нас и наших палестинских коллег перед невозможным выбором: либо мы предоставляем информацию, либо бросаем без жизненно важного медицинского обслуживания сотни тысяч палестинцев, нуждающихся в нашей помощи", – говорится в заявлении "Врачей без границ".

Организация подчеркивает: каждый сотрудник должен дать личное согласие на передачу данных. Она также декларирует приверженность безопасности персонала. При этом "Врачи без границ заявляют: с октября 2023 года в Газе погибли 1700 медиков и представителей гуманитарных организаций, в том числе 15 их работников.

Израиль
